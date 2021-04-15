Улан-Удэ, , 05:49 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 716. Об этом утром 15 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 19 541 случай заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 812 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 393 больных. На амбулаторном лечении находится 261 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 35 220 (+81) человек. Число больных, по сравнению с предшествующим днём, сократилось в регионе на 75 человек.

В реанимации остаются 57 пациентов в тяжёлом состоянии (33 — старше 65 лет). В том числе 26 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (19 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 64,1% — из 613 перепрофилированных коек занято 393.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки зарегистрировали 41 новый случай заражения коронавирусом.

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