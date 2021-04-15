Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Визиты в ряд стран Латинской Америки для обсуждения проблемы миграции с властями этих стран планирует совершить вице-президент США Камала Харрис. Об этом 14 апреля сообщили в ее пресс-службе.

Для этих целей Харрис намерена посетить Мексику, Гватемалу, Гондурас и Сальвадор. По словам вице-президента, американским властям необходимо бороться с причинами и симптомами массовой нелегальной миграции.

Она также отметила, что указанные визиты должны стать первой зарубежной поездкой на ее новом посту.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля служба таможенного и пограничного контроля США объявила, что по итогам марта власти приняли страны более 19 тыс. детей, пересекающих американо-мексиканскую границу без родителей.

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