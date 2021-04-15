Кемерово, , 05:31 — REGNUM В Кемеровской области на неделе с 5 по 11 апреля было зарегистрировано 9,8 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что заболеваемость ОРВИ совокупного населения было ниже эпидемического порога на 31%.

«В рамках мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов на прошедшей неделе исследован клинический материал от 33 больных ОРВИ. Этиологический фактор установлен в 18 случаях. Заболевания обусловлены негриппозными вирусами», — рассказали в Роспотребнадзоре.