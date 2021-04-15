Сеул, , 05:29 — REGNUM Совместное предприятие Ultium Cells с участием южнокорейской LG и американской General Motors построит второй завод по производству батарей для электромобилей в штате Теннесси в США, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, завод будет способен производить батареи для электромобилей в том же объеме, что и аналогичное предприятие в штате Огайо, в строительство которого было вложено $2,3 млрд. План о совместных инвестициях LG и General Motors намерены представить 16 апреля.

Ранее южнокорейская компания LG Energy Solution заявила о намерениях инвестировать более 5 трлн вон (около $4,5 млрд) на расширение производства батарей в США к 2025 году. При этом корпорация подтвердила намерения построить еще не менее двух заводов.