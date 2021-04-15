Луганск, , 05:28 — REGNUM Предложения участникам заседания подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта (ТКГ) в Донбассе были направлены по инициативе Донецкой и Луганской Народных республик, сообщил 14 апреля представитель ЛНР на переговорах рабочей группы по политическим вопросам Родион Мирошник.

Таким образом он прокомментировал заявление украинской стороны о том, что созыв подгруппы ТКГ по безопасности инициировали в Киеве.

Мирошник отметил, что секретариат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не разослал предложения республик по реализации механизма обеспечения режима тишины сразу, но сделал это через час после заседания группы.

«То есть требования республик выполнены», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году заседания контактной группы будут проходить без так называемых общественников, на присутствии которых настаивала в своё время Украина.

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