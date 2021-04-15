Москва, , 05:30 — REGNUM В четверг, 15 апреля, в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха — +19…+21 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 16 апреля в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха — +7…+9 °C.

Ветер юго-восточный, восточный 5−10 м/с, ночью северо-восточный на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +16…+21 °C днём и +4…+9 °C ночью.

В пятницу, 16 апреля, днём в столице ожидается +15…+17 °C. По области +12…+17 °C. Ночью в регионе ожидается +2…+7 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, температурный рекорд почти 60-летней давности побит в Москве 14 апреля.

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