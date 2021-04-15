Новосибирск, , 05:23 — REGNUM В Новосибирской области на неделе с 5 по 11апреля уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения был ниже эпидемиологического порога на 11,6%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили о необходимости продолжать соблюдать «меры профилактики, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями».

«При первых признаках заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением, не посещайте больными рабочее место или организованный детский коллектив», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

По данным оперативного штаба региона, на утро 14 апреля, за прошедшие сутки на территории Новосибирской области из-за ОРВИ зарегистрировано 4614 обращений.