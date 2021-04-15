Южно-Сахалинск, , 05:11 — REGNUM На Сахалине, в селе Шебунино Невельского района, медведь вышел к школе. Косолапого местные жители видели во время учебного дня у ворот образовательного учреждения, пишет ИА Sakh.com.

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«Прямо там, где дети по дороге в школу ходят. Дети были в школе в тот момент, а им еще домой потом надо было как-то идти. И как родителям детей в школу отпускать после этого?» — рассказал местный житель.

В Агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалина заверили, что ситуация находится на контроле. Последний раз медведя видели возле школы 12 апреля. Представитель лесничества находится в районе и в случае, если косолапый вновь объявится в населённом пункте, его придётся отстрелить.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейский прогнал с территории посёлка на Таймыре белого медведя.