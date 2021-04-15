Хабаровск, , 05:13 — REGNUM В Хабаровском крае зарегистрировано 50 855 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые ведут свою деятельность, из них 52,2% — индивидуальные предприниматели, 47,8% — юридические лица, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Банк России отмечает сокращение кредитования малого и среднего бизнеса

Численность малого и среднего бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 2,4%. При этом статус вновь созданных предприятий имеют 9503 организации. Не исключено также, что среди 2,4% предпринимателей, закрывших свой бизнес, есть те, кто стал самозанятым.

Так, на 1 января 2021 года в качестве самозанятых в регионе было зарегистрировано 6174 человека, на 1 марта — уже 8218, а к 1 апреля — самозанятых стало 9767.

В 2020 году субъекты МСП Хабаровского края обеспечивали рабочими местами 191 867 человек — это более 27% от общей численности занятых в экономике региона. Годом ранее этот показатель составил 198 417 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки в январе 2021 года выдали 99 650 кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), что на 18,1% меньше, чем месяцем ранее.