Мехико, , 05:02 — REGNUM Рабочий визит в Россию министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда состоится с 24 по 28 апреля. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба мексиканского внешнеполитического ведомства.

«В ходе визита в Москву глава МИД Эбрард встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который побывал в Мехико в феврале 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны в рамках «открытого политического диалога» проанализируют механизмы, способствующие укреплению отношений между двумя странами. Особое внимание будет уделено борьбе с пандемией COVID-19 и «определению приоритетов для этапа восстановления».

В программе визита главы МИД Мексики в Москву также значатся посещение Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и переговоры по поводу вакцины «Спутник V».

Напомним, что 31 марта в Мексику была доставлена третья партия российского препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, мексиканские спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде в Токио, начали проходить вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V».

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