Киев, , 04:58 — REGNUM Слова главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука якобы продиктованы его патриотической позицией. Об этом украинский деятель сообщил 14 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, каждый украинец в трудное время, которое переживает сейчас Украина, становится одновременно защитником, патриотом и гражданином, а потому должен последовать его совету Кравчука.

«Враги Украины должны быть выдворены за пределы страны, чтобы их духом тут не пахло», — заявил он.

Напомним, Кравчук после назначения в ТКГ сначала заявлял о приверженности мирному урегулированию ситуации в Донбассе, однако вскоре изменил свою позицию. В последнем комментарии он говорил, что готов применить личное оружие против российских военных возле своего дома.

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