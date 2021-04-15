Пекин, 15 апреля 2021, 04:56 — REGNUM Новый исследовательский центр, посвященный систематическому изучению целостного подхода к национальной безопасности, открылся в Пекине, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.
Основными задачами центра являются поддержка системы актуальных теорий, продвижение и объяснение собственного подхода в стране и за рубежом, а также предоставление предложений политикам.
В качестве первого результата исследований центра 15 апреля будет опубликован набор книг, знакомящих с этим подходом. Детали подхода пока не уточняются.