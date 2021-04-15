Нанкин, Китай, , 04:53 — REGNUM Группа китайских и британских палеонтологов обнаружила окаменелый янтарь времен среднего мелового периода, в котором сохранился короткокрылый цветочный жук, к телу которого прикреплена пыльца, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Окаменелость, извлеченная из шахты на севере Мьянмы, также содержит два цилиндрических копролита, или окаменелые фекалии, которые также в основном состоят из пыльцевых зерен, заявил исследователь Цай Чэньян.

Пыльцевые зерна в окаменелостях похожи на те, что встречаются у астерид и розид, а анатомия жука имеет сходные черты с современными насекомыми, питающимися пыльцой, что указывает на то, что жук обеспечивал опыление покрытосеменных еще 100 млн лет назад.

Цай сказал, что исследовательская группа изучила более 25 000 окаменелых частей янтаря и нашла только одну, содержащую исключительно хорошо сохранившегося жука. Исследование было опубликовано в журнале Nature Plants.