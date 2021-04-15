Пекин, , 04:49 — REGNUM Китай добился улучшения экосистемы пастбищ на фоне усилий страны по продвижению «зеленого развития», сообщило в среду Национальное управление лесного хозяйства и пастбищ, передает 14 апреля агентство Синьхуа.

Покрытие растительностью страны достигла 56,1% в 2020 году, что на 5 процентных пунктов больше, чем в 2011 году, сообщил представитель министерства на пресс-конференции.

Такие заметные улучшения произошли благодаря усилиям страны по защите и восстановлению пастбищ. По данным министерства, тенденция деградации была предварительно сдержана, и в некоторых районах был достигнут заметный прогресс в области экологии пастбищ.

Китай в марте издал руководящие принципы по усилению защиты и восстановления пастбищ. Согласно документу, должна быть создана система защиты и восстановления пастбищ, а к 2025 году охват пастбищной растительностью страны должен стабилизироваться на уровне 57%.