Вашингтон, , 04:48 — REGNUM Главы внешнеполитических ведомств США, Франции, Германии, Италии и Великобритании выпустили совместное заявление, в котором призвали Россию «снизить уровень напряжённости» на границе с Украиной. Об этом 14 апреля сообщили в американском Госдепе.

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с европейскими коллегами прошла в Брюсселе. На ней стороны обсудили ситуацию на границе РФ и Украины, после чего выпустили совместное заявление.

«Они подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, высоко оценили сдержанность Украины перед лицом российских провокаций», — объяснили в Госдепе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что беспокойство в западных странах возникло после сообщений из Киева о том, что Россия якобы стягивает войска к границам. В Москве ответили, что перемещение российских войск внутри России не угрожает соседним государствам и, следовательно, не может являться причиной для беспокойства.