Владивосток, 15 апреля, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Для жителей Приморья стали доступны бесплатные телемедицинские консультации от специалистов ведущих медицинских центров России. Для их получения необходимо зарегистрироваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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Пока в проекте участвуют Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева и Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова в Москве.

На данный момент доступны консультации у трёх специалистов-аспирантов.

«Консультации будут проводиться по следующим заболеваниям: врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, сочетанные патологии, сосудистые патологии у взрослых и детей, врожденные пороки развития у плода, аритмии у плода, онкологические заболевания во время беременности, патологии молочной железы и другим», — пояснили в правительстве.

Телемедицина в Приморье развивается с 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». До конца текущего года к системе «Телемедицинские консультации» будет подключено 50% медицинских организаций края.

Как сообщало ИА REGNUM, о консультациях с помощью телемедицины подробно осведомлены 26% жителей России. Примерное представление имеют 42%. Ничего не знают о телемедицине 32%.