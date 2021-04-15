Пекин, , 04:40 — REGNUM Китайские суды по всей стране приняли на рассмотрение 10,8 млн дел онлайн в 2020 году, что составляет 54% от общего числа исков, поданных в суды первой инстанции, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Более 23 процентов онлайн-заявок на подачу дел были поданы в нерабочее время судов, говорится в синем документе об информационном развитии китайских судов, опубликованном Китайской академией социальных наук и Академической прессой социальных наук.

По его словам, к концу прошлого года 98% китайских судов запустили собственные сайты, поскольку страна наращивает строительство интеллектуальных судов. В 2020 году была создана общенациональная единая система урегулирования споров и судебных разбирательств.