Москва, , 04:37 — REGNUM Соединённые Штаты почти за 20 лет военного присутствия в Афганистане не сумели добиться результата и потерпели поражение, написал 15 апреля председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Афганистан: США уходят. После 20 лет безуспешной, бездарной и давно уже проигранной войны», — отметил сенатор.

Пушков добавил, что США не случайно издавна называют «кладбищем империи», и констатировал, что настал черед «американской империи признать своё поражение».

Днём ранее президент США Джо Байден заявил, что теракты 11 сентября «не могут объяснить», почему американским военным следует остаться в Афганистане через 20 лет после трагедии, и что «для войск пришло время вернуться домой» с самой долгой войны.

Читайте также: «Пришло время прекратить самую долгую войну» — Байден об Афганистане

Читайте ранее в этом сюжете: Помощники отговаривали Байдена от вывода войск из Афганистана — CNN