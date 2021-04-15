Пекин, , 04:35 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая выпустила синее предупреждение о песчаных бурях в северной части страны, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Из-за холодных фронтов и сильных ветров песок и пыль, как ожидается, обрушатся на некоторые районы Синьцзяна, Цинхая, Ганьсу, Внутренней Монголии, Нинся, Шэньси, Шаньси, Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя с вечера 14 апреля по вечер 15 апреля, сообщил Национальный метеорологический центр Китая.

В некоторых регионах западной части Внутренней Монголии пройдут песчаные бури, прогнозирует центр. Центр посоветовал населению принять меры предосторожности против сильных ветров и песчаных бурь.

В Китае действует четырехуровневая цветовая система предупреждения о песчаных бурях, где красный цвет отражает наиболее сильную степень угрозы, а за ним следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.