Пекин, , 04:29 — REGNUM Пекин ограничит количество общественных велосипедов в своих шести городских округах на уровне 800 тыс. единиц в этом году, сообщила Пекинская муниципальная комиссия транспорта, передает 14 апреля агентство Синьхуа.

Крупные поставщики услуг по обмену велосипедами, такие как Meituan Bike, Hello Global и Qingju под управлением китайского гиганта Didi Chuxing соответственно пообещали ограничить количество своих велосипедов в городских районах Пекина до 400 тыс. единиц, 210 тыс. и 190 тыс.

Комиссия отметила, что этот шаг направлен на создание справедливой, открытой и конкурентной среды для индустрии обмена велосипедами.

В 2020 году в Пекине было зарегистрировано в общей сложности 844 тыс. общественных велосипедов, которые совершили 690 млн поездок. Среднее ежедневное количество поездок составило 1,89 млн единиц, что на 13,4% больше, чем в 2019 году.