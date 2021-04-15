Нью-Йорк, США, , 04:28 — REGNUM Соединённые Штаты намерены выслать десять российских дипломатов и ввести новые санкции против лиц из России якобы из-за вмешательства в выборы и кибератаки через программное обеспечение компании SolarWinds, сообщило 14 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По их информации, о новых санкционных мерах в Вашингтоне намерены объявить до конца текущей недели. Утверждается, что среди лиц, против которых США собираются ввести санкции, есть должностные лица в «российском правительстве» и «разведывательных службах».

Напомним, в течение 2020 и 2021 года в США сообщали о вредоносном коде, внедрённом в устаревшее программное обеспечение SolarWinds. Кибератака, по предварительным данным, коснулась 200 организаций по всему миру, при этом её связывали с «российской группой хакеров». Доказательств этому в США не предоставили, в самой SolarWinds не стали называть возможных виновников взлома программного обеспечения компании.

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