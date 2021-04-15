Сеул, , 04:26 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 698 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 670 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что уже второй день подряд в Южной Корее выявляют около 700 инфицированных ежесуточно после кратковременного снижения заболеваемости.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 112 117. Также за минувшие сутки в стране скончались еще шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1788 человек.