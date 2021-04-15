Сиань, Китай, , 04:16 — REGNUM Китайские археологи недавно раскопали более 80 бронзовых зеркал, сохранившихся на крупном кладбище возрастом более 2000 лет в северо-западной китайской провинции Шэньси, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Это кладбище, расположенное в городке Гаочжуан Нового района Шэньси, является домом для более чем 400 гробниц и коллекции керамики и бронзовых изделий, которые относятся к ранней династии Западная Хань (202 до н. э. — 25 н. э.).

По словам археологов, бронзовые зеркала диаметром от 8 см до 22,1 см были обнаружены во время недавних раскопок этого места. Считается, что они были изготовлены в основном в период между поздним периодом Сражающихся царств (475−221 годы до н. э.) и поздней династией Западная Хань.

Высокий блеск некоторых зеркал хорошо сохранился, при том, что одно из них позволяло видеть четкое отражение.

Исследователи также обнаружили, что большинство зеркал были помещены близко к голове или вокруг верхней части тела владельцев гробниц, с надписями, отражающими надежды людей о лучшей жизни. Не только женщины прошлого наслаждались своим отражением, но и мужчины, поскольку они были похоронены вместе со своими изящными зеркалами.

Согласно историческим записям, чтобы обеспечить строительство и обслуживание императорского мавзолея, а также лучше контролировать аристократов, основатель династии Хань (206 г. до н. э.-220 г. н. э.) Лю Бан создал централизованную резиденцию для знати, которая располагалась примерно в 4 км от кладбища. Поэтому древние гробницы, как полагают исследователи, принадлежали представителям высшего класса династии.