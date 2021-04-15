Гавана, , 04:14 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 959 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского министерства здравоохранения.

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По-прежнему около более половины случаев приходятся на столицу страны Гавану. Там зафиксирован наивысший показатель по заболеваемости в республике. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на Кубе достигло 89 404.

Также за 14 апреля в стране скончались еще одиннадцать пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе жертвами осложнений COVID-19 стали 487 человек.

Отмечается, что на Кубе приступили к третьей фазе клинических испытаний двух национальных вакцин против коронавирусной инфекции. Три других препарата находятся на различных стадиях исследований.