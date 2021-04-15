Буэнос-Айрес, , 04:11 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес, переболевший COVID-19, заявил 14 апреля, что легко справился с заболеванием после полученной вакцины «Спутник V». Об этом сообщило агентство Reuters.

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«Я смог хорошо перенести (заболевание) благодаря вакцине, что я получил», — сказал он во время обращения к гражданам.

62-летний Альберто Фернандес сообщал о положительном тесте на антиген коронавируса 3 апреля, а первую фазу вакцинации прошёл ещё в январе этого года. Спустя несколько дней после заражения президентская медицинская группа сообщила, что состояние здоровья Фернандеса не вызывает опасений и находится в пределах нормы, он переносит болезнь благоприятно и бессимптомно.

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