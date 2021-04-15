Сент-Пол, США, , 04:12 — REGNUM Бывшая сотрудница полиции города Бруклин-Сентер (штат Миннесота, США) Ким Поттер, которая 11 апреля застрелила чернокожего Данте Райта, 14 апреля была освобождена под залог вскоре после своего задержания. Информация об этом поступила в электронную базу тюрьмы в округе Хеннепин.

Ранее в этот же день Поттер была арестована в городе Сент-Пол и освобождена после внесения залога в размере $100 тысяч. На 15 апреля назначено судебное заседание с её участием.

По версии полиции Бруклин-Сентер, её сотрудница по ошибке применила пистолет вместо электрошокера при задержании 20-летнего Райта, пытавшегося скрыться на автомобиле. После случившегося власти соседнего Миннеаполиса объявили в городе режим чрезвычайной ситуации и ввели комендантский час в вечернее и ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, уволенной после скандала с убийством чернокожего Данте Райта в городе Бруклин-Сентер сотруднице полиции Ким Поттер грозит десять лет тюремного заключения — её обвинили в причинении смерти по неосторожности второй степени.

Читайте ранее в этом сюжете: Застрелившей чернокожего в Миннесоте грозит 10 лет