Санкт-Петербург, , 04:00 — REGNUM В рамках дела о банкротстве лопнувшего в октябре 2018 года «Международного банка Санкт-Петербурга» арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил обеспечительные меры на имущество трёх бывших топ-менеджеров, включая крупнейшего акционера, экс-сенатора от Ульяновской области Сергея Бажанова. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение десяти дней, передаёт ИА REGNUM.

Обеспечительные меры наложены до рассмотрения претензий конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших банк. Сумма требований к ним составляет 12,248 млрд рублей.

Претензии конкурсного управляющего суд удовлетворил лишь частично, наложив запрет на любые регистрационные действия в отношении земельного участка площадью 500 кв. м в садоводческом товариществе «Вишенка» в Ульяновской области, принадлежащего Сергею Бажанову, а также в отношении квартиры в Москве, земельных участков в Санкт-Петербурге и Ленобласти и нежилого здания в Выборгском районе, которые принадлежат Максиму Анищенкову и Александру Зуеву. В наложении схожих мер в отношении квартиры на Невском проспекте и земельного участка, жилого дома в Ленобласти, принадлежащих Бажанову, суд отказал.

В материалах дела отмечалось, что Бажанов являлся акционером банка с долей 92,28% и был председателем правления.

Напомним, банк признан банкротом. На март 2021 года его долги перед 1899 кредиторами превышают 23,24 млрд рублей.