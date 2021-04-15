Омск, , 03:49 — REGNUM В Омской области акцию «Бессмертный полк» решено провести в онлайн-формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба 14 апреля.

Торжественное построение войск Омского гарнизона 9 мая состоится с участием зрителей. По рекомендации Роспотребнадзора, участникам необходима вакцинация от коронавируса. Зрители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Праздничный салют перенесут с 9 мая на июнь.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 апреля в Омской области выявлено 44 712 носителей коронавируса, выздоровели 37 690 человек.

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