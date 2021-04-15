Токио, , 03:47 — REGNUM Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может направить в Японию международную группу экспертов для изучения вопроса о сбросе в океан воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом генеральный директор организации Рафаэль Гросси 15 апреля заявил в интервью телеканалу NHK.

«Мы должны серьёзно относиться к любым опасениям. Мы несём общую ответственность с правительством Японии. Возможно, мы создадим группу экспертов из разных стран, регионов, а также разного профиля. Каждый серьёзный случай беспокойства следует обсуждать, и это также даст возможность провести анализ с технической точки зрения», — ответил Гросси на вопрос о перспективе отправки в Японию экспертной группы агентства.

По словам главы МАГАТЭ, к лету с правительством Японии уже может быть согласована структура исследовательской команды. Не исключено, что в неё могут быть включены эксперты из соседних с Японией стран.

Напомним, что правительство Японии ранее одобрило план сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан начиная с 2023 года. Власти страны утверждают, что содержание трития в воде будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими нормами.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай оставляет за собой право принять меры в ответ на решение Японии сбросить в океан радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Свою обеспокоенность решением Японии заявила и Южная Корея.

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