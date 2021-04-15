Тегеран, , 07:47 — REGNUM 14 апреля Иран был приглашен принять участие в конференции по Афганистану, которая пройдет в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая. Конференция организована Организацией Объединенных Наций, Турцией и Катаром. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Приглашения направлены Австрии, Азербайджану, Канаде, Китаю, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Ирану, Италии, Японии, Казахстану, Кыргызстану, Норвегии, Соединенному Королевству, США, Узбекистану, Пакистану, Таджикистану, Туркмении, Верховному комиссару ЕС, генеральному секретарю НАТО и генеральному секретарю Организации исламского сотрудничества», — передает Mehr News.

По словам пресс-секретаря генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, глава ООН Антониу Гутерриш планирует принять участие в заседании в формате видеоконференции.

Ранее МИД Турции заявил, что конференция по мирному урегулированию в Афганистане будет проведена с участием представителей афганского правительства и движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ).