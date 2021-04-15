Тегеран, , 07:48 — REGNUM 14 апреля в телефонном разговоре со своим иракским коллегой президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна выступает против любого иностранного вмешательства во внутренние дела стран региона. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В телефонном разговоре, состоявшемся с президентом Ирака Бархамом Салихом, Рухани заявил о поддержке Исламской Республикой стабильности, безопасности, независимости и территориальной целостности Ирака.

«Укрепление достоинства, авторитета и независимости Ирака, а также содействие региональному и международному статусу этой страны имеет для нас особое значение», — отметил он.

Рухани назвал Ирак хорошим другом и соседом Ирана и подчеркнул необходимость развития и углубления отношений между двумя странами во всех областях, особенно в торгово-экономическом сотрудничестве. По его словам, Тегеран и Багдад могут сыграть важную роль в региональных событиях, развивая двустороннее и региональное сотрудничество.