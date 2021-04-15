Тегеран, , 07:54 — REGNUM 14 апреля инспекторы атомного агентства ООН посетили иранский объект по обогащению урана в Натанзе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Инспекторы МАГАТЭ продолжают свою деятельность по проверке и мониторингу в Иране, посетив сегодня объект в Натанзе», — говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Сейед Аббас Арагчи, посетивший Вену для участия в заседании совместной комиссии по СВПД, объявил, что страна приступила к 60-процентному обогащению урана.

Он отметил, что в дополнение к замене поврежденных машин к существующим станкам в Натанзе будет добавлено еще 1000 центрифуг, работающих на большей мощности.

Пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Каламванди указал на письмо Ирана в МАГАТЭ о начале 60-процентного обогащения и заявил, что исполнительная подготовка к работам начнется на обогатительном комплексе Шахид Ахмади Рошан.