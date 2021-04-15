Париж, , 03:40 — REGNUM То, что почти половина французов в возрасте от 18 до 34 лет не собирается вакцинироваться, может поставить под угрозу шансы на коллективный иммунитет, считает эпидемиолог и директор Института глобального здравоохранения Женевского университета Антуан Флао. Об этом 14 апреля сообщает Le Figaro.

Согласно опросу Odoxa для Figaro и France Info, опубликованному на прошлой неделе, готовы получить вакцину от COVID-19 только 55% людей в возрасте 18−24 лет и только 58% людей возрасте 25−34 лет. Это самый низкий показатель среди всех возрастных категорий. Для сравнения: 77% людей 65 лет уже прошли вакцинацию или планируют это сделать. Антуан Флао считает сложившуюся ситуацию вполне логичной.

Антуан Флао «Молодые люди считают, что они мало рискуют, из-за информации, что COVID-19 опасен в основном для пожилых людей. Правительство пока не решает эту проблему, поскольку оно по-прежнему испытывает нехватку вакцин».

Планируется, что вакцинация от COVID-19, станет доступной для всех взрослых c середины июня.

По данным Института Пастера, для возвращения к нормальной жизни потребуется вакцинация 90% взрослых. Что является недостижимой целью с таким уровнем нежелания населения.

Антуан Флао «Если мы хотим уменьшить циркуляцию вируса в стране, мы должны принять во внимание, что молодежь является основным резервуаром для передачи COVID-19».

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