Тегеран, , 08:02 — REGNUM 14 апреля секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Али Багери Кани раскритиковал Европейский Союз за безответственность по отношению к правам человека и привел горькие примеры нарушения прав иранцев в Европе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Багери Кани также призвал европейские страны к активному взаимодействию со специальным докладчиком Ирана по расследованию условий содержания иранских заключенных в Европе.

В своем письме генеральному секретарю Совета Европейского Союза Йеппе Транхольму-Миккельсену иранский чиновник перечислил ряд жёстких мер, введённых европейскими странами в отношении иранских граждан, в том числе разрыв немецкими компаниями связей с иранским предприятием в области переливания крови, а также уклонение от обслуживания иранцев в шведских и испанских аэропортах.

Назвав эти шаги явными примерами преступлений против человечности, он призвал Транхольма-Миккельсена предотвратить дальнейшее нарушение прав иранской нации.