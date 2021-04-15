Тегеран, , 08:18 — REGNUM 14 апреля член комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике заявил, что страна намерена поставить новые центрифуги на ядерном объекте в Натанзе к началу мая. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед корреспондентом IRNA, Сара Фаллахи заявила, что, вопреки утверждениям зарубежных СМИ, ущерб, нанесенный объекту, не был серьезным, при этом реконструкция ящурного объекта завершится в ближайшее время.

Она отметила, что большинство установленных центрифуг являлись моделями IR1. По словам Фаллахи, Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) пытается заменить их центрифугами IR6.

Иранский чиновник подчеркнул, что деятельность на ядерном объекте в Натанзе не прекращалась, при этом 13 апреля иранские ученые приступили к 60%-ному обогащению урана.

Она также отметила: «Сразу после инцидента, а также переговоров официальных лиц США и Израиля стало ясно, что сердцем американской политики в регионе является безопасность израильского режима, что неоднократно подчеркивалось Вашингтоном».