Тегеран, , 08:32 — REGNUM Иранские университеты принимают студентов из 133 стран, заявил глава управления по делам иностранных студентов 14 апреля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В 2013 году в Иране обучалось 18 684 иранских студента, при этом данный показатель вырос до 57 675 к 2020 году», — сказал Афшин Ахундзаде, отметив, что около 25 000 студентов обучаются в университетах при министерстве науки, исследований и технологий (4000 со стипендией, 16 600 без стипендии).

Ахундзаде сообщил, что 57% иностранных студентов в Иране учатся в магистратуре, 27% — в бакалавриате и 15% — в докторантуре.

Он подчеркнул, что большинство студентов специализируются на юриспруденции, персидской литературе, вычислительной технике, гражданском строительстве, деловом администрировании, политических науках, английской литературе, международных отношениях и электронике.

«В 2013 году иностранных студентов принимали всего 35 образовательных центров, однако данный показатель вырос в два раза к 2021 году», — отметил глава управления по делам иностранных студентов.