Тегеран, , 08:38 — REGNUM 14 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 304 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 65 359. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Садат Лари отметила, что с учётом 304 новых жертв общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 65 359. «За последние 24 часа было обнаружено 25 582 новых случая заражения COVID-19, что является самым высоким ежедневным показателем, при этом 3098 пациентов были госпитализированы», — подчеркнула она.

Лари также сообщила, что 1 739 002 пациента из общего числа 2 143 794 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 4539 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она подчеркнула, что до сих пор в Иране было проведено 13 964 570 обследований на выявление вируса.