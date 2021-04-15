Тегеран, , 08:44 — REGNUM 14 апреля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что внедрение центрифуг IR6 на ядерном объекте в Натанзе и обогащение урана до 60% являются ответом на действия противников. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент сделал это заявление, выступая на заседании кабинета министров в ответ на террористический акт на заводе по обогащению в Натанзе. Он заявил, что правительство ждет окончательного доклада силовых структур, однако отметил, что, по всей видимости, преступление было совершено агентами Израиля.

«Первым ответом Ирана будет замена центрифуг IR1 на IR6, чтобы враги знали, что они не могут помешать стране развивать технологии. Мы знаем, что вы делаете. Вы хотите связать наши руки на переговорах, в то время как мы приходим на переговоры и протягиваем вам руку», — отметил президент.

Рухани подчеркнул: «Мы отвечаем на ваши заговоры, но в то же время мы еще раз заявляем, что наша деятельность определенно носит мирный характер и находится под наблюдением атомного агентства ООН».

Иранский президент вновь подтвердил, что страна вернется к своим обязательствам по ядерной сделке 2015 года «в тот же день, когда другие участники сделки приступят к выполнению своих обязательств».