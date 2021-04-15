Ульяновск, , 03:35 — REGNUM Компания из дивизиона группы «Евроцемент груп» — ульяновское ООО «Сенгилеевский цементный завод» проиграло крупный финансовый спор Сбербанку. Ответчику, если он не обжалует решение арбитража Ульяновской области, предстоит выплатить почти 64 млн евро (эквивалентно 5,8 млрд рублей). Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

С цементного завода по договору поручительства от 2009 года было взыскано 63 920 445,75 евро, которые должны быть уплачены в рублях по курсу ЦБ РФ на дату фактической оплаты. Помимо этого, в счёт погашения задолженности по кредитному договору обращено взыскание на шесть земельных участков, здание заводской лаборатории, здание автотранспорта и спецтехники, а также ряд иных зданий. Имуществу назначили начальную продажную цену и планируют реализовать с публичных торгов.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия.

Напомним, Сбербанк в рамках процессуального правопреемство выступил истцом по целой серии финансовых исков к компаниям холдинга «Евроцемент груп», который проигрывает спор за спором. В частности, в конце марта 2021 года было обращено взыскание на имущество АО «Мальцовский Портландцемент» стоимостью 828 млн рублей, заложенное по кредиту почти на 12 млрд рублей.

Группа «Евроцемент» представляет собой почти 20 заводов в России. Её основателем является глава совета директоров, который был фигурантом списка Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2018» Филарет Гальчев.

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