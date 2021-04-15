Тегеран, , 08:39 — REGNUM 14 апреля заместитель начальника Иранской региональной и международной полиции по борьбе с наркотиками полковник Дж. Наги Махмуди на встрече с офицером связи китайской полиции подтвердил совместную кампанию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Махмуди подчеркнул важность проведения регулярных встреч и ускорения обмена информацией между Ираном и Китаем, подтвердив готовность страны расширить совместную кампанию в этом направлении. Он также дал понять, что на совместных пограничных пунктах должны быть назначены специальные сотрудники, ответственные за контроль над наркотрафиком.

Иранец отметил, что наркоторговцы используют различные методы контрабанды, при этом подчеркнув: «Мы должны изменить тактику борьбы с наркотрафиком».

Офицер связи китайской полиции Чэнь Юта О, в свою очередь, заявил, что его страна также готова укреплять взаимодействие и сотрудничество между антинаркотическими органами обеих стран.

Кроме того, стороны обсудили необходимость регулярного взаимодействия, коммуникации и обмена передовым опытом в деле борьбы с наркотиками.