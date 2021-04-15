Тегеран, , 08:04 — REGNUM 14 апреля пресс-секретарь Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Ирана Киануш Джаханпур заявил, что пять стран, включая два европейских государства, подали заявку на предоставление иранской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Джаханпур написал в своем твиттере, что на данный момент пять стран запросили иранскую вакцину.

«Наряду с повышением эффективности производства, данная вакцина была бы близка к достижению производства 20 миллионов доз в месяц», — отметил иранский чиновник.

По данным министерства здравоохранения Ирана, среди более чем 12 различных компаний, специализирующихся на производстве вакцины, только пять предприятий добились заметных результатов. Проекты включают в себя производство совместной вакцины с Кубой в Институте Пастера, которая будет массово выпущена в начале весны.

Министр здравоохранения страны Саид Намаки сообщил, что к концу весны отечественная вакцина будет готова, поставлена на внутренний рынок и введена иранским гражданам.