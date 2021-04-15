Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Ряд помощников президента США Джо Байдена отговаривали главу Белого дома от вывода американских войск из Афганистана, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, советники заостряли внимание Байдена на возможном провале антитеррористической миссии США в Афганистане после вывода войск. Также они опасались за жизни американских дипломатов на афганской территории.

«Все соответствующие точки зрения были представлены, все аргументы были заслушаны», — отмечает источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил о начале вывода американских войск из Афганистана с 1 мая 2021 года. Ожидается, что процесс по выводу военного контингента завершится к 11 сентября.

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