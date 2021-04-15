Тегеран, , 07:51 — REGNUM Испытания иранской отечественной вакцины Барекат, как ожидается, будут изучены Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) в середине июня, заявил официальный представитель Тегеранского университета медицинских наук Хамед Хосейни. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 апреля.

Выступая перед корреспондентом IRNA, Хосейни отметил, если результаты будут удовлетворительными, FDA выдаст экстренное разрешение на массовое производство вакцин под названием «КОВ-Иран Барекат».

Он сообщил, что Иран одновременно начал проведение второго и третьего этапов испытаний вакцины на людях с середины марта. По словам Хосейни, когда результаты половины кандидатов будут признаны удовлетворительными, руководство будет готово предоставить готовый отчёт Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Он отметил, что к 10 марта около 182 добровольцев приняли участие во втором этапе испытаний вакцин на людях. По словам Хосейни, около 20 000 добровольцев должны пройти тестирование для осуществления третьей фазы испытания вакцин.