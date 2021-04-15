Томск, , 03:26 — REGNUM В Томске следствие проводит проверку по факту обнаружения тела человека под Коммунальным мостом. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в областном следственном управлении СКР.

14 апреля в следственный отдел по Кировскому району Томска из полиции поступила информация об обнаружении тела человека под мостом.

На место происшествия выехали следователи и спасатели. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

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