Чжэнчжоу, Китай, , 03:24 — REGNUM Три объекта в центральной китайской провинции Хэнань были включены в список 10 лучших археологических открытий Китая 2020 года, что является самым высоким показателем среди всех провинций страны, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

В из число входят стоянка Шуанхуайшу, древняя столица, имеющая возраст примерно 5300 лет, стоянка Шичуан, где были найдены самые ранние зернохранилища Китая, и кладбище Сюян, принадлежащее древним переселенцам жун.

Достижения Хэнани демонстрирует ключевой статус культуры Центральных равнин во времена древней китайской цивилизации.

До сих пор в общей сложности 49 находок в провинции были включены в топ-10 по всей стране, датирующихся эпохой палеолита возрастом десятки тысяч лет и до тех, которые относятся к династии Сун (960−1279).

Только в прошлом году Хэнань осуществила 27 проектов раскопок в сотрудничестве с 280 другими археологическими проектами, что составляет треть всей страны.