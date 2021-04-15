Южно-Сахалинск, , 03:23 — REGNUM Ростуризм оперативно ответил на сообщение сахалинской семьи, которая не может улететь из Турции из-за ограничения авиасообщения с Россией.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Читайте также: Российская семья с маленьким ребёнком не может улететь из Турции

«Здравствуйте! Вопрос по Turkish Airlines в данный момент решается. Мы ждем подтверждения от Росавиации о формировании вывозных рейсов этой авиакомпанией», — ответили на просьбу о помощи в Instagram с официального аккаунта Ростуризма.

Как сообщало ИА REGNUM, сахалинская семья Юрия Горкун из-за отмены авиасообщения между Россией и Турцией не может вернуться домой. Запланированный на 17 апреля вылет рейсом авиакомпании Turkish Airlines отменили.