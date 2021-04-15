Нью-Йорк, США, , 03:53 — REGNUM В США полиция Нью-Йорка из-за возросшей угрозы массовых беспорядков с 19 апреля введёт для своих сотрудников 12-часовые смены. Об этом со ссылкой на внутренний документ городского полицейского управления 14 апреля сообщает газета New York Post.

В источнике не оговаривается продолжительность действия продлённого режима работы, лишь отмечается, что решение о возврате к обычным сменам, которая составляет восемь часов 35 минут, будет приниматься исходя из складывающейся в мегаполисе обстановки. Полицейским Нью-Йорка также запретили до сентября брать отпуска.

В настоящее время в США нарастает новая волна протестов после гибели при задержании в Миннесоте чернокожего 20-летнего Данте Райта, который пытался скрыться на автомобиле, но был застрелен полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Миннесота начались акции протеста после инцидента с чернокожим мужчиной, застреленным при задержании полицией.

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