Иваново, , 03:15 — REGNUM Конкурсный управляющий лишившегося в 2019 году лицензии «Кранбанка» потребовал взыскать с десяти бывших топ-менеджеров более 626 млн рублей убытков. Среди ответчиков не только члены правления, но и акционеры банка, передаёт ИА REGNUM.

В заявлении управляющего речь идёт о сумме 626 670 303,48 рубля. Среди ответчиков фигурирует член правления и владелец 9% акций Татьяна Шевелева, экс-глава правления и акционер с 9,9% Василий Белов и другие лица.

13 апреля 2021 года заявление «о взыскании убытков с органов управления должника» поступило в суд, но дата слушаний пока не назначена. Конкурсное производство было продлено в марте 2021 года на шесть месяцев. Судебное заседание по отчёту управляющего назначено на 23 сентября 2021 года.

Напомним, ивановский «Кранбанк» был признан банкротом в марте 2020 года, а лицензии он лишился 13 декабря 2019 года, будучи по размеру активов на 204-м месте в РФ. Отзыв лицензии регулятор объяснил, в числе прочего, проводкой операций, имеющих признаки вывода активов, обесцениванием значительной части активов банка.

На март 2021 года у юрлица, учрежденного в 1993 году, были установлены долги перед 4 859 кредиторами на общую сумму 7,548 млрд рублей.