Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Предложение провести встречу «в предстоящие недели» сделал президенту России Владимиру Путину глава Белого дома Джо Байден, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 14 апреля на пресс-конференции.

По словам главы госдепартамента, американский лидер заявил об этом в ходе телефонного разговора с Путиным 13 апреля.

Блинкен также отметил, что США предпочитают «стабильные и предсказуемые» отношения с Россией. В связи с чем, как подчеркнул госсекретарь, требуется поддержание открытых контактов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля пресс-служба Белого дома объявила, что Джо Байден предложил Владимиру Путину провести встречу в одной из третьих стран в предстоящие месяцы.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение президента США об их встрече с российским лидером будет изучаться.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков назвал преждевременной конкретику по встрече Путина и Байдена