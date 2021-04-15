Париж, , 03:12 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь 14 апреля после совета министров заявил, что количество ежедневно выявляемых случаев инфицирования остается на очень высоком уровне и «пик госпитализаций еще не достигнут». Об этом сообщает Le Figaro.

По словам Атталя, меры, принятые 20 марта сначала в 16 департаментах, а затем расширенные на всю территорию, «работают, но третья волна все еще не пройдена».

«Эпидемическая ситуация остается весьма неоднозначной. Хотя некоторые показатели обнадеживают и показывают, что ограничительные меры работают, пока еще рано констатировать полную эффективность этих мер на национальном уровне».

Габриэль Атталь «Сегодня утром президент дал указание правительству разработать стратегию, которая будет представлена в следующий понедельник и которая будет направлена на принятие более решительных мер».

13 апреля во Франции насчитывалось почти 6 тысяч пациентов с COVID-19 в реанимационных отделениях и почти 32 тысячи госпитализированных всего, за предыдущие сутки зарегестрировано 39 113 новых случаев заражения.

Франция с 13 апреля приостановила авиасообщения с Бразилией, чтобы ограничить распространение местного штамма, получившего название P1, который считается более заразным и опасным, чем так называемый британский, доминирующий во Франции.